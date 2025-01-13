Спорт

Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри
13 Січня 2025 16:36
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Британський боксер Тайсон Ф'юрі / Фото: instagram/tysonfury
Британський боксер Тайсон Ф'юрі / Фото: instagram/tysonfury

Британський боксер Тайсон Ф’юрі заявив про завершення професійної кар’єри після другої поразки від українця Олександра Усика. Відповідне оголошення він зробив у своєму Instagram.

У травні 2024 року Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBF. Після цього відбувся реванш, у якому українець знову здобув перемогу, цього разу одноосібним рішенням суддів.

Після другої поспіль поразки Ф’юрі вирішив завершити кар’єру.

“Привіт усім, я з коротким повідомленням. Я хотів би оголосити про завершення кар’єри. Це було чудово. Мені подобалася кожна хвилина, і я збираюся закінчити на цьому”, — заявив британський боксер.


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