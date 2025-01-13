Ексзаступнику Вищого госпсуду Ємельянову дозволили вийти під заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила новий запобіжний захід для колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова, підозрюваного в участі у злочинній організації. Йому обрали арешт з можливістю внести заставу в розмірі 80 млн грн.

Як повідомили у пресслужбі суду, апеляційна палата розглянула скаргу захисту на рішення слідчого судді Печерського районного суду від 3 грудня 2024 року, яким було ухвалено тримання Ємельянова без визначення застави. Суд скасував попереднє рішення і встановив суму застави в 80 млн грн.

У разі внесення застави на Ємельянова накладаються певні процесуальні обов’язки. Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Ємельянову інкримінується участь у злочинній організації, а також отримання неправомірної вигоди у значному розмірі. За даними слідства, він разом з іншими суддями створив “бізнес” на судових рішеннях, займаючись незаконним розподілом справ на користь певних осіб.

3 грудня 2024 року співробітники Державного бюро розслідувань затримали Ємельянова.

Сам Ємельянов повідомив, що 1 грудня під час перетину кордону у нього конфіскували закордонні паспорти, а 2 грудня на в’їзді до Києва його затримали співробітники ДБР “для вручення підозри у фейкових, замовних звинувачуваннях”.