У Харкові тривають роботи на місці удару дрона по 9-поверхівці

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків удару безпілотника по житловому будинку. Пошкоджено верхній поверх дев’ятиповерхівки.

Як повідомили у ДСНС, у Київському районі Харкова рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару безпілотника по житловій 9-поверхівці.

Унаслідок обстрілу на верхньому поверсі будинку частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на дев’ятому поверсі.

До робіт залучено рятувальників-верхолазів і спеціальну техніку аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Фахівці проводять обстеження та розбір пошкоджених конструкцій, а також вживають заходів для недопущення подальших руйнувань.