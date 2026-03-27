У Харкові тривають роботи на місці удару дрона по 9-поверхівці

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків удару безпілотника по житловому будинку. Пошкоджено верхній поверх дев’ятиповерхівки.
Як повідомили у ДСНС, у Київському районі Харкова рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару безпілотника по житловій 9-поверхівці.
Унаслідок обстрілу на верхньому поверсі будинку частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на дев’ятому поверсі.
До робіт залучено рятувальників-верхолазів і спеціальну техніку аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Харківській області.
Фахівці проводять обстеження та розбір пошкоджених конструкцій, а також вживають заходів для недопущення подальших руйнувань.