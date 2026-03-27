        Події

        У Харкові тривають роботи на місці удару дрона по 9-поверхівці

        Віктор Алєксєєв
        27 Березня 2026 14:37
        читать на русском →

        У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків удару безпілотника по житловому будинку. Пошкоджено верхній поверх дев’ятиповерхівки.

        Як повідомили у ДСНС, у Київському районі Харкова рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару безпілотника по житловій 9-поверхівці.

        Унаслідок обстрілу на верхньому поверсі будинку частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на дев’ятому поверсі.

        Реклама
        Реклама

        До робіт залучено рятувальників-верхолазів і спеціальну техніку аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Харківській області.

        Фахівці проводять обстеження та розбір пошкоджених конструкцій, а також вживають заходів для недопущення подальших руйнувань.

        До робіт залучено рятувальників-верхолазів і спеціальну техніку / Фото ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини