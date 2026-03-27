10 тисяч євро за втечу з частини: на Рівненщині затримали ексвійськового

На Рівненщині правоохоронці затримали 43-річного колишнього військовослужбовця, якого підозрюють в організації дезертирства. Чоловік за гроші допомагав курсантам залишати військову частину.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Слідство встановило, що чоловік розробив механізм втечі, інструктував військових, координував їхні дії та готував транспорт для вивезення. Вартість таких “послуг” становила 10 тисяч євро.

У березні 2026 року ділок отримав обумовлену суму коштів і наступного дня вивіз курсанта з-за меж військової частини у напрямку Рівного. Під час перевезення його разом із курсантом затримали.

Під час обшуків правоохоронці також встановили місцеперебування ще одного військовослужбовця у Снятинському районі Івано-Франківської області, якому підозрюваний раніше допоміг втекти.

Ексвійськовому повідомили про підозру в організації дезертирства, двом курсантам — у дезертирстві. Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою: організатору — без права застави, курсантам — із можливістю її внесення.