        10 тисяч євро за втечу з частини: на Рівненщині затримали ексвійськового

        Галина Шподарева
        27 Березня 2026 14:33
        На Рівненщині викрили схему дезертирства за 10 тисяч євро / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
        На Рівненщині правоохоронці затримали 43-річного колишнього військовослужбовця, якого підозрюють в організації дезертирства. Чоловік за гроші допомагав курсантам залишати військову частину.

        Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

        Слідство встановило, що чоловік розробив механізм втечі, інструктував військових, координував їхні дії та готував транспорт для вивезення. Вартість таких “послуг” становила 10 тисяч євро.

        У березні 2026 року ділок отримав обумовлену суму коштів і наступного дня вивіз курсанта з-за меж військової частини у напрямку Рівного. Під час перевезення його разом із курсантом затримали.

        Під час обшуків правоохоронці також встановили місцеперебування ще одного військовослужбовця у Снятинському районі Івано-Франківської області, якому підозрюваний раніше допоміг втекти.

        Ексвійськовому повідомили про підозру в організації дезертирства, двом курсантам — у дезертирстві. Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою: організатору — без права застави, курсантам — із можливістю її внесення.

        Затримання учасників схеми дезертирства на Рівненщині / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

