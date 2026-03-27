На Львівщині затримали прикордонника за переправлення чоловіків за $30 тисяч

На Львівщині затримали військовослужбовця одного з підрозділів Державної прикордонної служби України, якого підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, він пропонував чоловікам безперешкодний виїзд до Республіки Польща через один із пунктів пропуску на території області. Вартість таких «послуг» становила 30 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку статті 208 КПК України одразу після отримання частини обумовленої суми.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також перевіряють причетність інших осіб до цієї схеми.