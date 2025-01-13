Суспільство

У Київській області завершено будівництво нових фортифікацій (фото)
13 Січня 2025 16:14
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У Київській області зведено нові фортифікаційні споруди, готові до виконання оборонних завдань. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За словами Калашника, цими вихідними він перевірив будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Роботи виконувалися під координацією військового командування та відповідають визначеним стратегічним завданням.

“Оборонці визначали місця, види й способи будівництва для максимальної ефективності у стримуванні ворога. Ці конструкції стануть надійним щитом області. Така системна робота підвищує обороноздатність регіону та посилює безпеку мешканців”, — зазначив Калашник.

У Київській області побудували нові фортифікації / Фото: facebook/mykola.kalashnyk

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