Зеленський ухвалив рішення зупинити формування нових бригад, – Бутусов

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення зупинити формування нових бригад у Силах оборони та перенаправити мобілізований особовий склад на посилення наявних бойових підрозділів.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела.

Як зазначається, таке рішення було прийнято під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача після заслуховування доповідей. Відтепер весь мобілізований особовий склад направлятиметься виключно для поповнення “старих” бойових бригад, які вже мають значний бойовий досвід.

Причиною цього стали проблеми з недосвідченістю командирів, слабкою підготовкою особового складу та недостатнім технічним забезпеченням новостворених бригад, таких як 155 окрема механізована бригада, сформована у травні 2024 року.

Журналіст також звернув увагу на ситуацію, коли брак поповнень у досвідчених бригадах призводив до зниження їхньої боєздатності. За його словами, на одній із ділянок фронту під Покровськом батальйон 93 механізованої бригади був змушений виконувати завдання, маючи лише 8 боєздатних піхотинців.

Ухвалене рішення має розв’язати проблему низького пріоритету укомплектування досвідчених підрозділів, підвищуючи їхню боєготовність і ефективність.