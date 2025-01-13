Політика

Ексгумації жертв Волинської трагедії розпочнуться у квітні на Тернопільщині
13 Січня 2025 17:59
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Дерев'яні хрести в пам'ять про поляків, убитих на Волині / Фото: PAP
Дерев'яні хрести в пам'ять про поляків, убитих на Волині / Фото: PAP

Перші ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії стартують у квітні на Тернопільщині у селі Пужники, повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Фонд “Свобода і демократія”, який виявив це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл на проведення ексгумації та подальших досліджень.

За словами заступника голови фонду Мацея Данцевича, після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами.

“Цей матеріал буде зібраний професійно на місці, де знаходяться останки”, — зазначив Данцевич. Після завершення досліджень планується перепоховання жертв та увічнення пам’яті про ці події.

Повідомляють, що під час трагічних подій, які увійшли в історію як Волинська трагедія, у Пужниках загинули близько 80 осіб.


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