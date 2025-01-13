Суспільство

Тисячі дронів на суму 5 млн євро відправлять з Литви до України цього тижня
13 Січня 2025 14:01
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Оператор дронів / Фото: Довіле Шакалієне
Оператор дронів / Фото: Довіле Шакалієне

Литва оголосила про передачу 4500 безпілотників для України на суму 5 мільйонів євро. За планом, передача допомоги запланована на цьому тижні.

Про це міністр оборони Литви Довіле Шакалієне написала у Twitter.

“Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4 500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро”, – написала Шакалієне.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 721 мільйон євро. У попередньому пакеті допомоги були боєприпаси, патрони до стрілецької зброї та причепи для перевезення гусеничної техніки. 


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