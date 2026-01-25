Литва передасть Україні майже сотню генераторів для міст і громад

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Основну увагу сторони приділили підтримці української енергосистеми, оборонній співпраці та дипломатичним зусиллям заради миру.

За словами Зеленського, під час перемовин він поінформував литовського президента про щоденні атаки Росії на українську енергетику, а також про потреби України для енергетичної стійкості та посилення протиповітряної оборони. Він подякував за підтримку, зазначивши, що Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів.

Окремо сторони обговорили військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозицію Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі. Також йшлося про підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE.

Серед важливих тем перемовин була й дипломатія. Зеленський поділився актуальними деталями роботи заради миру, зокрема щодо зустрічей української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі, наголосивши, що Україна робить усе можливе для завершення війни.