Зеленський на вшануванні Січневого повстання: свобода або залежність — іншого вибору немає

Президент України Володимир Зеленський під час заходів із вшанування пам’яті загиблих у Січневому повстанні 1863–1864 років наголосив, що свобода народів Європи можлива лише за умови єдності та сили. Він заявив, що російська агресія є продовженням імперської політики, яка століттями загрожує країнам регіону.

Виступаючи у Вільнюсі, Зеленський зазначив, що Січневе повстання стало підтвердженням спільної долі українців, поляків, литовців і білорусів, а також того, що незалежність можлива лише разом. За його словами, сьогодні Європа знову стоїть перед вибором між свободою і залежністю, і зволікання має реальні наслідки.

Президент наголосив, що Білорусь через нестачу підтримки у 2020 році залишається залежною від Москви, що створює додаткові загрози для України та всієї Європи. Він зазначив, що російські удари по Україні здійснюються, зокрема, з території Білорусі, а її промисловість і логістика працюють на війну.

Реклама

Реклама

Зеленський заявив, що байдужість міжнародної спільноти в минулому призводила до масштабних війн, і нинішня агресія Росії проти України є наслідком помилок і компромісів із Кремлем у попередні десятиліття. Він підкреслив, що Європа має діяти рішуче й системно, не відкладаючи захист на майбутнє.

Президент також подякував країнам, які підтримують Україну, зокрема Польщі, Литві, державам Балтії, країнам Північної та Центральної Європи, Франції, Великій Британії, США, Канаді та Японії. За його словами, нинішнє єднання Європи та партнерів є безпрецедентним і має працювати на повну силу.

Завершуючи виступ, Зеленський наголосив, що народи Європи є вільними й залишатимуться такими, а свобода має бути захищена не лише словами, а й реальними діями. Він заявив, що Росія історично програє, бо виступає проти народів, культур і людської гідності.