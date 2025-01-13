Політика

Фіцо запропонував Зеленському зустрітися біля кордону для переговорів щодо відновлення транзиту газу
13 Січня 2025 17:22
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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися на кордоні для обговорення ситуації з припиненням транзиту російського газу.

Фіцо знову каже, що рішення зупинити транзит газу завдає шкоди не лише Україні та Словаччині, але й Євросоюзу.

“Така зустріч створить хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року, про вплив припинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та на розвиток двосторонніх словацько-українських відносин”, – йдеться у заяві.

Також він сказав, що Словаччина втрачає 500 мільйонів євро на рік через припинення транзиту газу і в цей же час відмовився відповісти на заяву Зеленського, який стверджував, що премʼєр відмовився від допомоги на період адаптації.


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