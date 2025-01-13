Німеччина передала Україні першу колісну САУ RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав українському послу в Касселі першу з 54 замовлених колісних самохідних артилерійських установок (САУ) RCH 155.

Про це повідомляє видання Welt.

Церемонія передачі відбулася на території підприємства компанії Rheinmetall, де виробляються ці артилерійські системи. Перша САУ буде використовуватися для навчання українських екіпажів у Німеччині.

Спочатку, у 2022 році, Україна планувала закупити 18 одиниць RCH 155, але згодом кількість замовлення зросла до 36, а пізніше — до 54 одиниць.