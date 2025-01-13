Суспільство

У поліції пояснили деякі моменти зі скандального відео “мажорів” у Києві
13 Січня 2025 15:38
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Поліція заявила, що резонансні відео, де молодики нібито перекривали вулиці Києва із супроводом поліції, є постановними. За словами речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс, підлітки навмисно створювали провокативний контент задля “хайпу”.

“Ця зухвала поведінка неповнолітніх, така демонстрація їх нібито заможного способу життя, той провокативний контент, який вони викладали — усе це було зроблено заради розваг, хайпу, щоб збільшити кількість підписників”, — сказала Гірдвіліс в етері телемаратону.

За її словами, машини підлітків випадково їхали за поліцейським екіпажем, який рухався на виклик, а перекриття дороги виявилося звичайним затором.

“Підлітки їхали за цією машиною, екіпажем поліції, саме коли ті з проблисковими маячками їхали на один з викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція. Це абсолютно не відповідає дійсності”, – сказала вона.

Гірдвіліс додала, що під час обшуків у двох найактивніших учасників скандальних відео правоохоронці вилучили 2 пістолети.

Один з них був травматичної дії, зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього, а інший – пневматичний, який не потребує оформлення дозволу.

Також правоохоронці вилучили набої, страйкбольну гранату, комп’ютерну техніку, зокрема, й мобільні телефони.


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