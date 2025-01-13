У поліції пояснили деякі моменти зі скандального відео “мажорів” у Києві

Поліція заявила, що резонансні відео, де молодики нібито перекривали вулиці Києва із супроводом поліції, є постановними. За словами речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс, підлітки навмисно створювали провокативний контент задля “хайпу”.

“Ця зухвала поведінка неповнолітніх, така демонстрація їх нібито заможного способу життя, той провокативний контент, який вони викладали — усе це було зроблено заради розваг, хайпу, щоб збільшити кількість підписників”, — сказала Гірдвіліс в етері телемаратону.

За її словами, машини підлітків випадково їхали за поліцейським екіпажем, який рухався на виклик, а перекриття дороги виявилося звичайним затором.

“Підлітки їхали за цією машиною, екіпажем поліції, саме коли ті з проблисковими маячками їхали на один з викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція. Це абсолютно не відповідає дійсності”, – сказала вона.

Життя в кайф, під русняві пісні, постояти покурити серед дороги, поїздити в супроводі поліції (зневажаю цих хуєсосів), їзда в 16 років без прав. Мажори – діти опзжшників і всякої проруснявої хуйні. Хороша робота, СБУ.) Розумію військових, котрих нудить від столиці, мотивація топ. pic.twitter.com/3gM0m05GcK — СММник Данона (@svidkiDanona) January 10, 2025

Гірдвіліс додала, що під час обшуків у двох найактивніших учасників скандальних відео правоохоронці вилучили 2 пістолети.

Один з них був травматичної дії, зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього, а інший – пневматичний, який не потребує оформлення дозволу.

Також правоохоронці вилучили набої, страйкбольну гранату, комп’ютерну техніку, зокрема, й мобільні телефони.