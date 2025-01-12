Скандал із київськими “мажорами”: пубертатний період чи відсутність мозку?

У Києві розгорівся гучний скандал за участю шістьох неповнолітніх хлопців, які влаштували провокаційні шоу в центрі міста. Вони перекривали вулиці, знімали відео під російську музику, розкидали гроші та демонстративно заявляли про свою безкарність, спираючись на впливовість і багатство своїх батьків.

Провокація та реакція суспільства

Інцидент стався ще 25 грудня, проте відео витівок молодиків завірусилося у соцмережах лише 10 січня. На кадрах видно, як хлопці слухають пісні російських виконавців, зокрема пропагандиста РФ Шамана, та підрізають автівки на Хрещатику. Один із роликів зафіксував їхній проїзд біля меморіалу загиблих воїнів України з гучною російською музикою.

Особливе обурення викликали їхні заяви про те, що всі “проблеми вирішать подарунки” від батьків. В соцмережах українці закликали до негайного покарання не лише самих підлітків, але й їхніх родин.

Хто стоїть за скандалом?

За даними поліції, “блогерами” виявилися шестеро мешканців Києва віком від 14 до 17 років. Батьки хлопців працюють у різних сферах: у райдержадміністрації, державній спеціальній службі транспорту, столичному готелі, навчальному закладі, а також у бізнесі. Один із них перебуває на пенсії.

Один із фігурантів скандалу вже був покараний за подібні дії у 2023 році — тоді він прослуховував російські пісні у громадських місцях і отримав рік пробаційного нагляду.

“Мажори” чи перебільшення?

Поліція зазначила, що статус “мажорів” хлопців перебільшений. У телеграм-каналах оприлюднили інформацію, що автомобілі для зйомок були орендовані через спеціальний сайт, а гроші та зброя на відео виявилися іграшковими. Проте, за словами правоохоронців, під час обшуків у двох учасників було вилучено справжню зброю, боєприпаси, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Обшуки та нові подробиці

У ніч на 12 січня поліція провела обшуки у двох неповнолітніх. За результатами вилучень було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. У правоохоронців є підозри щодо можливих нових правопорушень, пов’язаних із фігурантами.

Реакція учасників та наслідки

Після скандалу двоє з підлітків продовжують активно вести свої соціальні мережі, де вони демонструють розкішне життя та хизуються зв’язками з бізнес-елітою. Інші учасники спробували виправдатися, стверджуючи, що їхні дії були перебільшені в Мережі.

Правоохоронці продовжують розслідування. Тим часом суспільство вимагає суворого покарання, щоб подібні випадки не повторювалися.