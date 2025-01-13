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Російські війська, ймовірно, уразили власний ЗРК, переданий від КНДР
13 Січня 2025 15:18
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Російські війська, ймовірно, втратили північнокорейський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) малої дальності, який був уражений у Курській області за допомогою FPV-дрона.

Спочатку російські пропагандисти заявляли, що знищено радіолокаційну станцію “західного зразка”. Однак опубліковані відео та фото вказують, що об’єкт має схожість із північнокорейським ЗРК. Збіги спостерігаються в базі розміщення, положенні радіолокаційної станції та загальних контурах.

Схожі елементи силуету ураженої системи на Курщині та північнокорейського ЗРК під час параду

Імовірне постачання Північною Кореєю зенітних систем до Росії може свідчити про спроби Кремля компенсувати значні втрати подібних комплексів через українські високоточні удари.

Північнокорейський ЗРК малої дальності вперше з’явився на військовому параді в Пхеньяні у жовтні 2020 року. Система була класифікована південнокорейськими та американськими військовими фахівцями як зенітний ракетний комплекс (ЗРК) малої дальності, розміщений на напівпричепі.


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