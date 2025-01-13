У Львові викрили агента РФ, який з в’язниці координував підпали автомобілів силовиків

Ув’язнений колонії на замовлення росіян підшукував кандидатів для підпалу поліцейських та військових автівок у Львові. Йдеться про ДУ “Львівська установа виконання покарань №19”.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, представники РФ зв’язалися з чоловіком із Запорізької області, що відбуває покарання у львівській колонії. За оперативною інформацією, в месенджері на чоловіка вийшов невідомий, який представився російським криміналітетом та звернувся з пропозицією «провернути» одну справу. За гроші чоловіку запропонували організувати підпал кількох автомобілів правоохоронців та військовослужбовців.

“Ув’язнений погодився та взявся до реалізації замовлення. Зловмисник підшукав безпосереднього виконавця, провів чіткий інструктаж щодо вибору автомобіля та обговорив з ним суму “гонорару”. Також висунув вимогу зафільмувати процес підпалу для звіту перед замовником з РФ”, – розповіли в поліції.

Правоохоронці провели спецоперацію та запобігли вчиненню справжнього злочину, імітувавши підпал. Крім того, поліцейським вдалось встановити повну схему, від моменту отримання замовлення на вчинення злочину до майбутнього розрахунку за його вчинення.

Зловмиснику інкримінують організацію закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, групою осіб за попередньою змовою, вчиненого повторно.