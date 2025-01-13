Політика

Готуємо призначення нового начальника академії сухопутних військ, – Зеленський
13 Січня 2025 15:59
Нарада президента Володимира Зеленського з військовим керівництвом / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Нарада президента Володимира Зеленського з військовим керівництвом / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський анонсував призначення нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

Це питання обговорювалося під час наради з військовим керівництвом, включаючи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Геннадія Баргилевича та командувача Сухопутних військ Олександра Драпатого.

“Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком “Армія+”, взяти участь в обранні нового керівника академії”, – зазначив Зеленський.

Окрім голосування за кандидатів, військові можуть висловити свої пропозиції щодо змін в академії. Опитування триватиме до 17 січня, після чого на основі результатів буде ухвалено остаточне рішення.

Серед інших тем наради: ситуація на фронті, зокрема на Покровському напрямку та районі Курахового, потреби військ і перебіг Курської операції.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Січня 2025 15:59

Готуємо призначення нового начальника академії сухопутних військ, – Зеленський
13 Січня 2025 15:18

Російські війська, ймовірно, уразили власний ЗРК, переданий від КНДР
13 Січня 2025 14:01

Тисячі дронів на суму 5 млн євро відправлять з Литви до України цього тижня
13 Січня 2025 13:10

У Львові пройшло судове засідання у справі Фаріон: донька вбитої вимагає 15 млн грн за моральну шкоду
13 Січня 2025 12:46

У Львові викрили агента РФ, який з в’язниці координував підпали автомобілів силовиків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки