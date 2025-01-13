Готуємо призначення нового начальника академії сухопутних військ, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував призначення нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

Це питання обговорювалося під час наради з військовим керівництвом, включаючи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Геннадія Баргилевича та командувача Сухопутних військ Олександра Драпатого.

“Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком “Армія+”, взяти участь в обранні нового керівника академії”, – зазначив Зеленський.

Окрім голосування за кандидатів, військові можуть висловити свої пропозиції щодо змін в академії. Опитування триватиме до 17 січня, після чого на основі результатів буде ухвалено остаточне рішення.

Серед інших тем наради: ситуація на фронті, зокрема на Покровському напрямку та районі Курахового, потреби військ і перебіг Курської операції.