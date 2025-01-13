Кримінал

У Львові пройшло судове засідання у справі Фаріон: донька вбитої вимагає 15 млн грн за моральну шкоду
13 Січня 2025 13:10
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Софія Особа, донька Ірини Фаріон / Фото: Громадське
Софія Особа, донька Ірини Фаріон / Фото: Громадське

У Шевченківському районному суді Львова сьогодні, 13 січня, відбулося перше судове засідання по суті у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Донька загиблої вимагала відшкодування 15 млн гривень моральної шкоди.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

Донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон заявила про вимогу відшкодування моральної шкоди на суму 15 мільйонів гривень. Жінка пояснила, що якщо їй виплатять моральну шкоду, вона передасть гроші на ЗСУ, а саме для батальйону, де служив її загиблий чоловік.

Своєю чергою адвокати обвинуваченого у вбивстві В’ячеслава Зінченка просили про забезпечення додаткового захисту для підсудного при доправленні його до приміщення суду і з суду, пояснюючи це погрозами клієнту у соцмережах.

“Ми розуміємо, що у СІЗО йому нічого не загрожує. Але у погрозі чітко звучало: я його вб’ю в момент виходу з автозака”, – повідомив адвокат.

Судді постановили задовольнити клопотання про захист Зінченка.

Наступне судове засідання призначено на 13 лютого 2025 року.


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