Спортсмени Олімпіади в Парижі повернули в оргкомітет понад 100 бракованих медалей

Спортсмени, які брали участь в Олімпійський іграх у Парижі 2024 року, повернули в оргкомітет Ігор понад 100 бракованих медалей, повідомляє видання La Lettre.

Незабаром після Ігор-2024 деякі спортсмени, які отримали нагороди, скаржилися в соцмережах на те, що з їхніх медалей стирається верхній шар, нагадує видання.

Якість медалей критикував скейтбордист зі США Найджа Г’юстон, який посів третє місце в дисципліні стріт. У грудні французький плавець Йоанн Н’Дойє-Бруар опублікував фотографії своєї бракованої медалі.

Медаль французького спортсмена Йоанна Н’Дойє-Бруара / Фото: x.com/yohann_2911

За даними La Lettre, проблеми з медалями пов’язані з низькоякісним лаком, який Паризький монетний двір використовував під час виробництва нагород. На тлі скандалу було звільнено трьох топ-менеджерів монетного двору, які відповідали за виробництво і якість.

Представники Міжнародного олімпійського комітету запевнили La Lettre, що всі браковані медалі замінять найближчими тижнями.