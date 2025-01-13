Дітей київської школи-інтернату з новорічними святами привітали волонтери

Напередодні Різдва подарунки тридцяти дітям Санаторної школи-інтернат І-ІІ ступенів №21 (Пуща-Водиця) привезла група волонтерів з Києва.

Дітлахи та підлітки на запит меценатів особисто склали листи з побажаннями на різдвяні та новорічні свята: ноутбуки, мобільні телефони, одежа, іграшки. Набір побажань хоч і стандартний для такого віку, але дуже необхідний зважаючи на недостатність державного фінансування навіть для елементарних потреб сучасної людини.

Раніше повідомлялось, що група киян-благодійників з десяти чоловік за власною ініціативою та кошт вже кілька років активно допомагає дитячим будинкам різного профілю Київщини, притулкам тварин та біженцям з окупованих територій. На їх рахунку десятки благодійних акцій для різних закладів на сотні тисяч гривень.

Як зазначив Віталій Сухенький, учасник команди столичних волонтерів, з початком повномасштабної агресії росії збільшилась кількість дітей, які ростуть без родинного оточення. І навіть якби держава на повну забезпечувала їх матеріальні потреби, підростаючому поколінню необхідно показувати, що суспільство не байдуже до їх долі. Тож благодійники особисто їздять та вручають подарунки дітям.

«У своїй допомозі ми співпрацюємо з відомим благодійним фондом Ксенії Березної. Фонд добре орієнтується в потребах дитячих будинків Київщини. Підказує нам кому краще допомогти, скажімо так координує нас. Ми звісно перераховуємо кошти на власні благодійні програми фонду. Але також і самі проводимо акції з подарунками для дітей. Для дитини, яка живе без турботи батьків, тут важливі особисті контакти з соціумом, а не просто абстрактна передача подарунків через вихователів», – зауважує ще один волонтер групи киян Іван Трубін.

Нагадаємо, вказана група волонтерів під новорічні свята провела благодійні акції для дітей Дарницького дитячого будинку-інтернату у Києві та столичного центру «Місто щасливих дітей».

Ще у 2019 році представниця Уповноваженого з дотримання прав дитини в сім’ї заявляла, що фактичні витрати, наприклад, в інтернатних закладах не забезпечують потреби самих дітей. Основні витрати йдуть на заробітну плату працівників цих закладів та на комірне. На харчування, медичне обслуговування, одяг дитини залишається набагато менше коштів. Проблеми з недостатністю фінансування є і в дитбудинках іншого типу.