Росія та Іран підпишуть новий стратегічний договір про співпрацю. Подібний РФ вже уклала з КНДР

Президент Росії Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіян підпишуть угоду про “всеосяжне стратегічне партнерство” між двома країнами.

Як повідомляють у Кремлі, під час зустрічі сторони обговорять можливості розширення двостороннього співробітництва в таких сферах, як торгівля, інвестиції, транспорт та гуманітарні питання, а також актуальні регіональні та міжнародні проблеми.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Путін відвідав Північну Корею з офіційним візитом — вперше за 24 роки. Там він підписав схожу угоду про “всеосяжне стратегічне партнерство”, що передбачає взаємну підтримку у разі “агресії проти однієї з країн”.

Вже восени 2024 року північнокорейські солдати приєдналися до бойових дій на території Курської області.