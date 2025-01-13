Політика

Росія та Іран підпишуть новий стратегічний договір про співпрацю. Подібний РФ вже уклала з КНДР
13 Січня 2025 17:11
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Масуд Пезешкіян та Володимир Путін на саміті БРІКС / Фото: Адміністрація президента РФ
Масуд Пезешкіян та Володимир Путін на саміті БРІКС / Фото: Адміністрація президента РФ

Президент Росії Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіян підпишуть угоду про “всеосяжне стратегічне партнерство” між двома країнами.

Як повідомляють у Кремлі, під час зустрічі сторони обговорять можливості розширення двостороннього співробітництва в таких сферах, як торгівля, інвестиції, транспорт та гуманітарні питання, а також актуальні регіональні та міжнародні проблеми.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Путін відвідав Північну Корею з офіційним візитом — вперше за 24 роки. Там він підписав схожу угоду про “всеосяжне стратегічне партнерство”, що передбачає взаємну підтримку у разі “агресії проти однієї з країн”. 

Вже восени 2024 року північнокорейські солдати приєдналися до бойових дій на території Курської області.


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