Кримінал

СБУ знешкодила підпільні осередки “компартії більшовиків”

20 Березня 2023 11:07
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У Києві та ще шістьох регіонах Україні виявили підпільні осередки так званої “комуністичної партії Радянського союзу”. Учасники планували дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Підпільна мережа контролюється російською ФСБ і бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України. Після повномасштабного вторгнення РФ організатори підпільних центрів намагались створити мережу “обкомів”.

СБУ знешкодила центри “компартії більшовиків” у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях. Окупанти залучили понад 45 осіб, які у власних оселях проводили конспіративні зустрічі.

“Активісти”, завербовані російськими спецслужбами, мали закликати підтримувати окупантів та облаштовувати “комендатури” для збору розвідданих та підготовки диверсій. Також вони вербували місцевих жителів, зокрема колишніх і діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР.

За даними СБУ, прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков. Він є керівником “центрального комітету більшовиків” і у Москві. Свої вказівки він передавав через анонімний Телеграм-канал.

СБУ зірвала ворожі плани до того, як вони були втілені у життя. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявили:

  • російські паспорти;
  • незареєстровану зброю та боєприпаси;
  • мобільні телефони із доказами листування з російським “куратором”;
  • прокремлівські агітаційні матеріали.
  • Одному з організаторів об’єднання оголосили підозру за двома статтями ККУ.

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