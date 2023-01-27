СБУ повідомила про підозру директору підприємства, який співпрацював із Сальдо

Служба безпеки України повідомила про підозру директорові підприємства в Житомирській області, який працював на херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

У СБУ наголошують, що під час слідчо-оперативних дій на Житомирщині викрити злочини керівництва місцевої видобувної компанії, яка «заробляла» для колаборанта захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо.

Зазначається, що саме його родина була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке займалося видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудок.

Частину отриманих прибутків підприємство спрямовувало на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово захопленій частині півдня України.

У вересні минулого року за матеріалами СБУ було накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора, повідомляють в СБУ.

Крім цього, під час досудового розслідування правоохоронці викрили схеми, які очільники компанії використовували для виведення грошей у тінь та їхнє подальше використання в інтересах рф.

Наголошується, що зловмисники «відмивали» одержані «прибутки» через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства. Встановлено, що злочинна схема завдала збитків держбюджету на більш як 4,5 мільйона гривень.

За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Перша стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, а друга — штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або арешт до трьох місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

Арешт уже наклали на майно підприємства — спецтехніку вартістю майже 6 мільйонів гривень, земельну ділянку площею 5 гектарів, корпоративні права та гроші на банківських рахунках.