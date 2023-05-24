ДТП із депутаткою Київради: в Ар’євої на 2 місяці вилучили посвідчення водія

У депутатки Київради Ярини Ар’євої, яку підозрюють у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками, на два місяці вилучили посвідчення водія.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Так, за клопотанням прокурорів суд на два місяці обмежив Ар’євій право на керування транспортним засобом, а також постановив вилучити у неї посвідчення водія та здати на зберігання слідчому на час тимчасового обмеження.

Таке рішення виніс 24 травня Шевченківський районний суд Києва.

Нагадаємо, що у прокуратурі заперечили заяву депутатки Київради Ярини Ар’євої про те, що вона не вживала наркотиків перед тим, як потрапила в аварію.

Також правоохоронці сказали, що підозрювана має власну версію події. Вона стверджувала, що жінку збила не на пішохідному переході, а за його межами. За її версією, через блекаут якась перешкода заважала огляду цієї частини дороги. Ці свідчення перевірили під час слідчого експерименту, а також під час автотехнічної експертизи механізму наїзду на потерпілу.

«Як висновки цієї експертизи, так і слідчий експеримент повністю спростували версію підозрюваної. Тобто за тих обставин, які вона вказувала, що за них вчинила ДТП, вона не могла заподіяти потерпілій таких ушкоджень. Більше того, удар мав би бути в інший бік тіла потерпілої», — наголосила прокуратури Києва Надія Максимець.