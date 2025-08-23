71 бойове зіткнення від початку доби – Генштаб

Ворог посилює тиск, зафіксоване 71 бойове зіткнення від початку доби. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні станом на 16:00 23 серпня.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку – протягом дня російські війська 23 рази намагалися прорвати оборону поблизу населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та у бік Родинського, Покровська, Балагана, Молодецького.

Інтенсивні бої тривають і на Лиманському напрямку – українські захисники відбили сім атак у районах Греківки, Рідкодуба, Колодязів та в бік Шандриголового і Дронівки, ще два бої не завершені. На Краматорському напрямку відбито п’ять ворожих наступів, три боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед, чотири бої залишаються активними. На Сіверському – відбито п’ять атак у районах Григорівки, Переїзного та Федорівки. На Куп’янському – від початку дня зафіксовано три спроби штурму, дві з них відбиті, один бій триває.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках агресор двічі атакував позиції Сил оборони, також завдав чотирьох авіаударів і здійснив понад 80 обстрілів.

На Придніпровському напрямку дві спроби противника прорватися вперед завершилися невдачею. На Новопавлівському напрямку зафіксовано 12 атак, чотири бої тривають.

За даними Генштабу, українські війська продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та завдавати йому втрат у тилу.