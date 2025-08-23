18-річна дівчина намагалася переправити хлопця до Словаччини

Поблизу державного кордону військовослужбовці Чопського загону ДПСУ припинили спробу незаконного переправлення 25-річного жителя Івано-Франківщини. Його намагалася перевести через кордон 18-річна мешканка Закарпаття.

За інформацією прикордонників, чоловіка затримали за 50 метрів від кордону. Його пересування відстежували за допомогою камер відеоспостереження. Коли правопорушник помітив наряд, він намагався чинити опір і втікати, тому військовослужбовцям довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору та застосувати службового собаку.

Затриманий зізнався, що мав намір незаконно потрапити до Словаччини, а допомагала йому дівчина, яку йому порадили переправники. За послугу останні планували отримати 8500 доларів США.

Пізніше оперативники Чопського загону затримали на околиці Ужгорода 18-річну закарпатку, яка проводила чоловіка до кордону та вказала маршрут руху. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції, вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки переправників. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів затримано ще одного пособника.

Дівчині повідомлено про підозру за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Івано-франківця притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та непокору прикордонникам.