Зведення Генштабу: 116 бойових зіткнень від початку доби, найінтенсивніші бої – на Покровському напрямку

Станом на 16:00 3 серпня 2025 року на фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. Українські воїни стримують ворожі штурми, утримують рубежі та руйнують плани противника.

Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти Сумської та Харківської областей. Зокрема, під вогнем опинилися Яструбщина, Велика Писарівка, Сорокине, Старикове, Бруски, Біла Береза, Хлібороб, Покровка, Бабине, Товстодубове, Бачівськ, Прогрес, Стара Гута та Тимофіївка.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили сім ворожих атак, ще три бої тривають. Російська армія завдала сім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, і здійснила 143 артилерійські обстріли, зокрема п’ять із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі атакували українські позиції в районах Вовчанська, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім штурмів біля Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку агресор здійснив 13 атак поблизу Карпівки, Торського, Григорівки, а також у напрямках Середнього, Чернещини та Шандриголового. Два бої тривають.

На Сіверському напрямку відбито одну ворожу атаку, ще три боєзіткнення поблизу Григорівки, Серебрянки та Сіверська тривають.

На Краматорському напрямку ворог атакував чотири рази — у районі Маркового, а також у напрямках Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку зафіксовано дев’ять атак противника в районах Русиного Яру, Щербинівки та Катеринівки.

Найінтенсивніші бойові дії тривають на Покровському напрямку – тут сталося 38 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, а також у напрямках Новоукраїнки, Новопідгородного, Родинського та Червоного Лиману. Три бої тривають.

На Новопавлівському напрямку російські війська 14 разів намагалися прорватися біля Запоріжжя, Новохатського, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Маліївки, Темирівки, Новополя та в напрямку Левадного. Одне бойове зіткнення триває.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках бойових зіткнень сьогодні не зафіксовано. Водночас противник завдав авіаударів по Херсону, Новоандріївці та Львовому.