ЗСУ відбили 168 атак окупантів за добу

Розпочалася 1266 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 11 по 12 серпня на фронті відбулося 168 боїв. На Покровському напрямку відбулося 48 боїв, на Новопавлівському напрямку ворог здійснив 24 атаки, на Лиманському напрямку відбито 20 штурмів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Реклама

Протягом доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинув 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5299 обстрілів, з них 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4980 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

Каліївка Сумської області;

Новоандріївка, Степногірськ, Григорівка Запорізької області;

Придніпровське, Антонівка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема 26 — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції підрозділів ЗСУ у районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень українських оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.