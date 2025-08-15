ЗСУ відбили 149 російських атак за добу: третина боїв відбулася на Покровському напрямку

Розпочалася 1269 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 14 по 15 серпня на фронті зафіксовано 149 боїв. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 53 атаки, на Новопавлівському напрямку ворог штурмував 21 раз, на Лиманському напрямку відбито 20 штурмів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5839 обстрілів, з них 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5593 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів:

Бояро-Лежачі Сумської області;

Новоданилівка, Оріхів Запорізької області;

Львове Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 288 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили шість наступальних дій ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.