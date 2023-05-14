Суспільство

Знижки на комуналку, ремонт і позика: які пільги мають учасники бойових дій

14 Травня 2023 20:27
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пільги, учасник бойових дій

В умовах повномасштабної війни українська влада допомагає,зокрема і різноманітними пільгами учасникам бойових дій, тим, хто захищає нашу державу. 

Статус та пільги УБД регулюється Законом “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пише ТСН.

Відповідно до статті 12  закону учасники бойових дій мають право на велику кількість пільг пов’язаних з медичним обслуговуванням, фінансовою допомогою, житлом.

Учасники бойових дій мають такі пільги на оплату комунальних послуг, закупівлю засобів для опалення, інших питань, пов’язаних із житлом:

  • 75% знижку на плату за користування житлом,
  • 75% знижку на комунальні послуги,
  • Першочергове забезпечення житловою площею для осіб, яким потрібно покращення умов;
  • першочерговий ремонт будинків і квартир,
  • першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва,
  • позика на будівництво чи ремонт нерухомості з умовою погашення за 10 років (відлік починається через п’ять років після закінчення робіт),
  • першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів і товариств.

А учасникам бойових дій, які зазнали поранення чи каліцтва внаслідок виконання бойового завдання повинні надати житло протягом двох років після взяття на облік.

Пільги надаються лише громадянам, які мають посвідчення учасника бойових дій.

Від 1 грудня 2022 року був впроваджена нова система оформлення статусу учасника бойових дій.

Залежно від обставин військовослужбовець може обрати варіант, яким чином отримати статус УБД. Якщо він продовжує служити, то може звернутися до командира військової частини, який  подасть документи у відповідний орган. Може самостійно зібрати пакет документів, написати заяву до комісії та надіслати їх. Якщо військовослужбовець звільнений зі служби, найкращим варіантом буде звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.


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