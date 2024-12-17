Рада продовжила податкові пільги на ввезення частин для дронів та боєприпасів

Верховна Рада України продовжила податкові та митні пільги на дрони, компоненти для боєприпасів та прилади, необхідні для Сил оборони.

Пільги поширюються на безпілотники, прилади нічного бачення, антидронові рушниці та інші технологічні системи. Окрім цього, було розширено пільги на складові для всіх типів дронів – повітряних, наземних та водних.

Також нові переваги отримали волонтери та благодійні організації. Неприбуткові організації тепер можуть допомагати військовим і їхнім сім’ям без ризику втрати свого статусу. Працівники цих організацій отримують податкові пільги у межах 5% від доходу.