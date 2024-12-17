Економіка

Рада продовжила податкові пільги на ввезення частин для дронів та боєприпасів
17 Грудня 2024 20:52
читать на русском →
пільги, рада
Український воїн готує до застосування FPV-дрон / Фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Верховна Рада України продовжила податкові та митні пільги на дрони, компоненти для боєприпасів та прилади, необхідні для Сил оборони.

Пільги поширюються на безпілотники, прилади нічного бачення, антидронові рушниці та інші технологічні системи. Окрім цього, було розширено пільги на складові для всіх типів дронів – повітряних, наземних та водних.

Також нові переваги отримали волонтери та благодійні організації. Неприбуткові організації тепер можуть допомагати військовим і їхнім сім’ям без ризику втрати свого статусу. Працівники цих організацій отримують податкові пільги у межах 5% від доходу.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Грудня 2024 20:17

НАТО бере на себе координацію військової допомоги Україні, – Reuters
17 Грудня 2024 21:26

Лауреатом Премії Шевельова став Мирослав Лаюк за книжку “Бахмут”
17 Грудня 2024 18:56

Нардеп Куницький вже третій місяць не повертається з відрядження 
17 Грудня 2024 18:39

Російські та північнокорейські війська третю добу інтенсивно наступають на Курщині, – Сирський
17 Грудня 2024 17:57

Україна отримає додаткові БМП Marder від Німеччини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки