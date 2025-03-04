На Закарпатті позбавили ліцензії перевізника, який відмовляв військовим у пільговому проїзді

Перевізника маршруту Ужгород – Липкани позбавили ліцензії через численні порушення. Дозвіл на перевезення анулювали через відмову перевозити військових на пільгових умовах та систематичні скарги пасажирів.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

“Як стало мені відомо з власних джерел, ФОП Малофеєва Анатолія Миколайовича, перевізника на маршруті Ужгород – Липкани (Молдова), позбавили ліцензії через систематичні порушення. За моєю інформацією, в “Укртрансбезпеці” підтвердили, що рішення ухвалили через відмови перевозити військових за пільговими умовами”, – йдеться в повідомленні.

Що відомо про перевізника

За інформацією журналіста, офіційно перевізник мав дозвіл на міжнародний маршрут Ужгород – Липкани (Молдова), але жодного разу за три роки не виїхав за кордон. Ця “міжнародна” ліцензія була лише приводом, щоб законно відмовляти у пільгових перевезеннях. Маршрут Ужгород – Липкани (Молдова), але за три роки до Молдови він не доїхав, а тільки до Чернівців.

Також на перевізника систематично надходили по кілька звернень щомісяця від пасажирів.

“На маршруті, який і без того виснажливий, людей змушували їхати стоячи з Ужгорода до Чернівців. Наразі перевізника позбавлено ліцензії, і він більше не зможе здійснювати пасажирські перевезення”, – зазначає Віталій Глагола.

Нагадаємо, на Закарпатті військовий, який проходить лікування після поранення, не зміг скористатися правом на пільговий проїзд і змушений був ночувати на автостанції. Про це повідомив представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков.