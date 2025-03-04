Суспільство

На Закарпатті військовий змушений був ночувати на автостанції, бо перевізник відмовив у пільговому квитку
4 Березня 2025 12:41
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Ілюстративне фото / bigkiev.com.ua
Ілюстративне фото / bigkiev.com.ua

На Закарпатті військовий, який проходить лікування після поранення, не зміг скористатися правом на пільговий проїзд і змушений був ночувати на автостанції.

Про це повідомив представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков.

За його словами, до нього надходили численні скарги на відмову в пільговому проїзді з боку чернівецького перевізника ФОП Малофєєва. Один із таких випадків стався з військовослужбовцем, який повертався до Рахова після гемодіалізу.

Водій автобуса маршруту Ужгород — Чернівці не продав йому квиток за пільгою, через що чоловік змушений був чекати наступний рейс і провести ніч на автостанції.

Омбудсмен оприлюднив відео інциденту, де представниці автостанції пояснюють військовому, що пільги на цей маршрут не діють, оскільки його нібито вважають міжнародним. Водночас Крючков зазначив, що автобус не здійснює міжнародних перевезень, а учасники бойових дій мають гарантоване право на безоплатний проїзд усіма видами громадського транспорту.


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