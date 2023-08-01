Суспільство

З 1 серпня майже 55 тисяч бізнесів втрачають податкову пільгу

1 Серпня 2023 14:00
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бізнес, пільги

Майже 55 тисяч бізнесів в Україні, з яких два — що входять до ТОП-100 компаній за обігом за результатами 2022 року, перебували на  пільговому 2% оподаткуванні до останнього дня, 31 липня. Відсьогодні вони втрачають податкову пільгу.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

“Опендатабот перевірив та виявив, що 54 896 українських компаній до останнього залишались на пільговому оподаткуванні”, — йдеться у повідомленні.

Серед ТОП-100 компаній за обігом за результатами 2022 року дві до останнього залишалися на пільговому оподаткуванні: це ТОВ “Фора” та ТОВ “Вигідна покупка” (мультимаркет “Аврора”).

“Наразі, окрім очевидного повернення законодавства до стану до великого вторгнення, для бізнесу існують такі ризики, як повернення ФОП партнерів до 2-ї групи або ж перехід на загальну систему оподаткування компаній/ФОП, створених під час дії пільг. Аби не наражатися на штрафи та додаткові податкові зобов’язання, варто перевіряти групу єдиного податку всіх контрагентів”, — йдеться у повідомленні.

За даними Державної податкової служби, станом на початок травня загальна кількість компаній, що користувалися особливостями оподаткування, складала 56 542 бізнеси. 

Протягом періоду, коли Верховна рада приймала закон про скасування податкових пільг, їх кількість суттєво не змінилася: на останній день липня Опендатабот нарахував 54 896 бізнесів.


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