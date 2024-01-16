Суспільство

Знищення A-50: російський пропагандист заявив про загибель щонайменше 11 льотчиків Внаслідок збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем загинули щонайменше 11 військових льотчиків, стверджується у пропагандистському Telegram-каналі Fighterbomber (ймовірно, веде капітан ВС РФ Ілля Туманов). «Загинуло 11 (за іншими даними 12) військовослужбовців», — ідеться в повідомленні. Пропагандист звинувачує у ліквідації літака російську ППО, яка стала «найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом», і стверджує, що українські військові нібито «жодного стосунку до втрати літака» не мають.



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