Знищення A-50: російський пропагандист заявив про загибель щонайменше 11 льотчиків

Внаслідок збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем загинули щонайменше 11 військових льотчиків, стверджується у пропагандистському Telegram-каналі Fighterbomber (ймовірно, веде капітан ВС РФ Ілля Туманов).
«Загинуло 11 (за іншими даними 12) військовослужбовців», — ідеться в повідомленні.
Пропагандист звинувачує у ліквідації літака російську ППО, яка стала «найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом», і стверджує, що українські військові нібито «жодного стосунку до втрати літака» не мають.