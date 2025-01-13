Суспільство

Військові ЗСУ оцінили північнокорейських солдатів
13 Січня 2025 18:43
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Ліквідований солдат КНДР / Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ліквідований солдат КНДР / Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України оцінили північнокорейський контингент, залучений до бойових дій проти України. Своїми  висновками поділились військові Юрій Бондар та Володимир Демченко у соцмережах.

Юрій Бондар, парамедик Десантно-штурмових військ, відзначив високу фізичну підготовленість та витривалість північнокорейських військових, а також їхню моральну стійкість.

“Уявіть собі, що вони на живця беруть наші ударні дрони. Тобто один бігає і привертає увагу, а інший із засідки знімає прицільним вогнем дрон. Уявіть рівень стресостійкості” — пише Бондар.

Військовий також зазначив, що північнокорейські піхотинці виконують наступальні дії малими групами і під час боїв не звертають увагу на поранених та загиблих, продовжуючи рух буквально переступаючи через тіла своїх товаришів.

Володимир Демченко також підкреслив, що для солдатів КНДР важливіше не благородство, а досягнення результату за будь-яку ціну, що суттєво відрізняє їх від західної військової культури. 

“Вони знають, що війни не виграються благородством і добротою, на відміну від тієї нереальної військової культури, якою зараз володіє Захід і намагається нав’язати Україні”, — пише Демченко.

Військовослужбовці КНДР не здаються в полон і зазвичай вдаються до самогубства.

Також військові повідомили, що північнокорейці мають високий рівень володіння стрілецьким озброєнням, і що велика кількість дронів була знищена саме через точний вогонь.

Бондар зазначив, що ворог має шалений темп і динаміку при штурмах: 2-3 корейці здатні вибити з оборони та захопити позицію з 4-5 військовослужбовців у поєднанні з елементами раптовості, створюють досить велику загрозу.

Окремо він виділив спецпризначенців КНДР, які, на його думку, є дуже добре підготовленими: “Там за всіма ключовими показникам можна говорити про те, що це зовсім окрема каста людей, в яких вкладають надзвичайно багато за роки підготовки”.

Військові підкреслюють, що північнокорейських солдатів не можна недооцінювати, адже невідомо, скільки з них загинуло, перебуває на фронті або може прибути в майбутньому.


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