Політика

В Раді зареєстрували постанову про звільнення Галущенка
13 Січня 2025 19:12
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Герман Галущенко / Фото: Міністерство енергетики України
Герман Галущенко / Фото: Міністерство енергетики України

У Верховній Раді зареєстровано постанову №12403, що передбачає звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики. Про це повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

За його словами, постанова вже отримала підписи від депутатів з різних фракцій, зокрема від “Слуги народу”, “Голосу”, “Європейської Солідарності” та позафракційних. Першим автором документу є Інна Совсун.

Железняк також нагадав про причини, через які нардепи вимагають відставки Галущенка:

  • системна корупція в енергетиці
  • ігнорування викликів на засіданні Парламенту та Комітетів/ ТСК
  • намагання протягнути корупційну схему «великого атомного будівництва»
  • провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури
  • абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів
  • відверта брехня та маніпуляції
  • абсолютно неприйнятна поведінка міністра сьогодні під час години запитань до уряду.

“Далі процедура: розгляд в Комітеті – розгляд у залі. Звичайно будуть намагатися блокувати цю історію. Але не в перший раз маємо такий бій”, – підсумував Железняк.


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