В Раді зареєстрували постанову про звільнення Галущенка

У Верховній Раді зареєстровано постанову №12403, що передбачає звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики. Про це повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

За його словами, постанова вже отримала підписи від депутатів з різних фракцій, зокрема від “Слуги народу”, “Голосу”, “Європейської Солідарності” та позафракційних. Першим автором документу є Інна Совсун.

Железняк також нагадав про причини, через які нардепи вимагають відставки Галущенка:

системна корупція в енергетиці

ігнорування викликів на засіданні Парламенту та Комітетів/ ТСК

намагання протягнути корупційну схему «великого атомного будівництва»

провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури

абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів

відверта брехня та маніпуляції

абсолютно неприйнятна поведінка міністра сьогодні під час години запитань до уряду.

“Далі процедура: розгляд в Комітеті – розгляд у залі. Звичайно будуть намагатися блокувати цю історію. Але не в перший раз маємо такий бій”, – підсумував Железняк.