Знайдено чоловіка, який у 2014 році підіймав російський прапор над Харківською міськрадою

Правоохоронці викрили 52-річного харків‘янина, який 8 років переховувався від правосуддя та активно підтримував «руський мир».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме він у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів.

Крім того, під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили набої калібру 7,62 мм.

Наразі йому повідомлено про підозру за двумя статтями УК.