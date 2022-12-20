Кримінал

Знайдено чоловіка, який у 2014 році підіймав російський прапор над Харківською міськрадою

20 Грудня 2022 10:39
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Правоохоронці викрили 52-річного харків‘янина, який 8 років переховувався від правосуддя та активно підтримував «руський мир».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме він у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів.

Крім того, під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили набої калібру 7,62 мм.

Наразі йому повідомлено про підозру за двумя статтями УК.


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