Забув задекларувати магазин меблів і три Audi: судитимуть ексочільника міграційної служби Хмельниччини

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього керівника міграційної служби Хмельниччини. Його підозрюють у поданні недостовірних відомостей у декларації, а саме у прихованні майна на суму 30 млн грн.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, у декларації за 2023 рік посадовець умисно не зазначив частину майна родини, оформленого на дружину та набутого у шлюбі, на суму понад 30 млн грн.
Йдеться, зокрема, про магазин елітних меблів і три автомобілі — два Audi Q5 та Audi Q8.
Після викриття чоловік звільнився з посади.
Його дії кваліфіковано за ст. 366-2 Кримінального кодексу України.