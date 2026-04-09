        Забув задекларувати магазин меблів і три Audi: судитимуть ексочільника міграційної служби Хмельниччини

        Галина Шподарева
        9 Квітня 2026 13:05
        Оголошення підозри ексочільнику міграційної служби Хмельниччини / Фото: Офіс генпрокурора
        До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього керівника міграційної служби Хмельниччини. Його підозрюють у поданні недостовірних відомостей у декларації, а саме у прихованні майна на суму 30 млн грн.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

        За даними слідства, у декларації за 2023 рік посадовець умисно не зазначив частину майна родини, оформленого на дружину та набутого у шлюбі, на суму понад 30 млн грн.

        Йдеться, зокрема, про магазин елітних меблів і три автомобілі — два Audi Q5 та Audi Q8.

        Після викриття чоловік звільнився з посади.

        Його дії кваліфіковано за ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

        Слідчі дії вдома у ексочільника міграційної служби Хмельниччини / Фото: Офіс генпрокурора

