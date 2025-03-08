Політика

ЗМІ: США планують відмовитися від участі у військових навчаннях у Європі
8 Березня 2025 13:47
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Американські солдати з корпусу морської піхоти вправляються з гранатометом Carl Gustaf під час тренування з полком Скараборг у рамках військових навчань Aurora-23 / Фото TT
Американські солдати з корпусу морської піхоти вправляються з гранатометом Carl Gustaf під час тренування з полком Скараборг у рамках військових навчань Aurora-23 / Фото TT

США повідомили своїх союзників про намір припинити участь у військових навчаннях у Європі. Про це повідомляють джерела шведської газети Expressen.

За інформацією видання, це не стосується вже запланованих навчань НАТО. Як уточнюють співрозмовники Expressen, йдеться про заходи, які наразі перебувають на «креслярській дошці» і будуть проведені пізніше 2025 року.

Шведські журналісти пов’язують це рішення з планами керівництва США скоротити військові витрати в Європі та перенаправити кошти на Тихоокеанський регіон – для протидії Китаю.

Напередодні, 7 березня, британська газета Telegraph із посиланням на свої джерела писала, що адміністрація Дональда Трампа планує перекинути своїх військових із Німеччини та розмістити їх в Угорщині.

На прохання журналістів прокоментувати цю інформацію керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г’юз сказав, що США «завжди розглядають можливість перекидання військ по всьому світу, щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам».


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