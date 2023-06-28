Кримінал

ЗМІ: Понад тисячу дітей, вивезених з України, передано в РФ під “попередню опіку”

28 Червня 2023 19:32
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діти, депортація

Російська влада передала під “попередню опіку” 1 184 дитини, яких депортовала з українських територій, окупованих Росією з початку війни. Про це пишуть “Важливі історії”.

Зазначена цифра втричі більша за ту, яку називала російська влада.

Наприкінці 2022 року уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, на яку МУС видав ордер на арешт, заявила, що до російських родин потрапили 380 дітей, вивезених з України. Ця сама цифра прозвучала під час її заяв, зроблених навесні 2023 року. Видання вважає, що кількість таких дітей може бути втричі більшою за офіційно оприлюднені дані.

За даними видання, після початку війни Росія депортувала з України від 4,4 до 19,5 тисячі неповнолітніх. Частину з них уже віддали під опіку до російських родин.

Видання у своїх підрахунках спирається, зокрема, на звіт про діяльність уряду Ростовської області за 2022 рік, де вказано цифру 1 184 дитини, які прибули “без законних представників з територій Донбасу та України”. Видання зазначає, що з цього формулювання неясно, який статус цих дітей. Також неясно, чи йдеться про дітей-сиріт або ж про дітей, які втратили батьків під час війни.


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ЗМІ: Понад тисячу дітей, вивезених з України, передано в РФ під “попередню опіку”
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