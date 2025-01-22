Житло та авто на родичах: що ховає керівниця Шевченківського суду Києва

Керівниця апарату Шевченківського райсуду Києва Аліна Зборщік, яка в офіційній декларації вказує лише квартиру в Києві, насправді мешкає у будинку в селі Осещина, що на Київщині.

Про це стало відомо з розслідування hromadske.

Будинок не зареєстрований у реєстрах, що може свідчити про те, що його ще не поставили на облік. Тож кому він належить — невідомо. Водночас земельні ділянки, на яких він розташований, належать матері чиновниці, Аллі Зборщік. Земельні наділи були придбані в 2020 році за 135 тисяч гривень.

Будинок у селі Осещина на Київщині / hromadske

Крім того, Зборщік користується незадекларованим автомобілем Toyota Camry з водієм. Цей автомобіль належить Євгенії Жирновій, кінцевій власниці компанії “Агроком-зп”, що спеціалізується на торгівлі зерном та іншими товарами. Однак, Жирнова заявила, що не знайома з Аліною Зборщік і що авто здається в оренду.

ЖК “Автограф” / hromadske

У своїй декларації Аліна Зборщік вказує лише квартиру в Києві площею 93 м², розташовану в ЖК “Автограф”, яка належить її матері. Однак вартість цього житла, придбаного за 767 тисяч гривень у 2018 році, значно нижча за ринкову, що може свідчити про можливе ухилення від податків.

Зарплата Аліни Зборщік на момент розслідування становить близько 27 000 гривень на місяць. У 2021 році вона заробляла 29 000 гривень, що не відповідає рівню життя, який дозволяє їй володіти такою кількістю майна.

Також у власності матері Аліни Зборщік є кілька інших квартир у Києві, а також автомобіль Toyota Highlander 2020 року випуску.