Кримінал

Жителя Омська, який планував держпереворот у РФ засудили на 16 років
7 Серпня 2024 12:13
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рф, суд
Ілюстративне фото / ITU

До 16 років ув’язнення засудили мешканця Омьску за звинуваченням в організації та участі у терористичній спільноті та у незаконному зберіганні боєприпасів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За версією суду, 2017 року чоловік створив терористичну організацію, плануючи влаштувати в Росії держпереворот. До групи він запрошував знайомих із досвідом військової служби.

Мешканець Омська, як стверджується, планував теракти на об’єктах ФСБ, МВС та Міноборони. В інтернеті він знайшов інструкцію з виготовлення вибухових пристроїв, “поширював ці знання” серед учасників групи. Під час обшуку у нього нібито знайшли компоненти виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також агітаційні матеріали.

Перші 4 роки засуджений проведе у в’язниці, після чого буде переведений до колонії.


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