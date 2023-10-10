Жителя Ізюмщини засудили на три роки за ухилення від призову

Жителя селища Андріївка Ізюмського району засудили на три роки позбавлення волі за ухилення від призову. За даними слідства, чоловік умисно ігнорував повістки.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“У березні мешканець смт Андріївка Ізюмського району пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ. Згодом він отримав повістку до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Проте чоловік вирішив не прийти. Отримавши другу повістку, він знову не з’явився”, — сказано у повідомленні.

Вирок 41-річному жителю Ізюмщини виніс Зміївський районний суд.

“У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину”, — йдеться у повідомленні.