Журналісти викрили псевдолікаря Чайку, який відмовляє онкохворих від хіміотерапії

Журналісти виявили, що псевдолікар Василь Чайка, який радить хворим на рак відмовлятися від традиційного лікування, не має ліцензії на медичну діяльність.

Чоловік, який має популярність у соціальних мережах і називає себе лікарем з комплексним підходом, поширює сумнівні методи лікування.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Hromadske, до яких звернулася донька жінки, що стала жертвою псевдолікаря.

Чайка веде активну діяльність у соціальних мережах, зокрема на YouTube, де його канал налічує понад 550 тисяч підписників. Окрім цього, він продає курси на сайті “Вища школа здоров’я”.

В своїх відео він заявляє, що рак – не хвороба, діабет придумали фармацевти, а хіміотерапія – це лише бізнес. Також він дає поради з лікування захворювань очей, суглобів, серця та склерозу.

Одним з пацієнтів Чайки стала жінка з діагнозом рак молочної залози, яка звернулася до нього за консультацією, заплативши 15 тисяч гривень. Чайка відмовив її від традиційного лікування.

Донька хворої, Аліна, розповіла, що “лікар” не надав корисних порад, а замість цього надіслав методичку російською мовою, у якій йшлося про те, що рак нібито спричиняє конфлікт у родині.

Згодом, за порадою доньки, жінка звернулася до кваліфікованих лікарів і пройшла хіміотерапію, після чого її стан покращився і хвороба перейшла у ремісію.

У відкритому реєстрі МОЗ є інформація про видачу ліцензії на послуги реабілітації у 2020 році. І це все. Нічого іншого лікувати за законом Чайка просто не має права.



Медична освіта Чайки

Диплом про медичну освіту “лікаря” — це спеціаліст із напряму педіатрія. Усі інші документи про кваліфікацію на сайті Чайки — це 5-денний тренінг у Вінниці з реабілітології від американських лікарів, 250 годин курсу аюрведичного центру з Індії та російська Школа остеопатії.

У відкритому реєстрі МОЗ є інформація про видачу ліцензії на послуги реабілітації у 2020 році. І це все. Нічого іншого лікувати за законом Чайка просто не має права.