Суспільство

Журналісти викрили псевдолікаря Чайку, який відмовляє онкохворих від хіміотерапії
29 Січня 2025 18:29
Василь Чайка / Фото з Facebook Чайки
Василь Чайка / Фото з Facebook Чайки

Журналісти виявили, що псевдолікар Василь Чайка, який радить хворим на рак відмовлятися від традиційного лікування, не має ліцензії на медичну діяльність. 

Чоловік, який має популярність у соціальних мережах і називає себе лікарем з комплексним підходом, поширює сумнівні методи лікування.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Hromadske, до яких звернулася донька жінки, що стала жертвою псевдолікаря.

Чайка веде активну діяльність у соціальних мережах, зокрема на YouTube, де його канал налічує понад 550 тисяч підписників. Окрім цього, він продає курси на сайті “Вища школа здоров’я”.

В своїх відео він заявляє, що рак – не хвороба, діабет придумали фармацевти, а хіміотерапія – це лише бізнес. Також він дає поради з лікування захворювань очей, суглобів, серця та склерозу.

Одним з пацієнтів Чайки стала жінка з діагнозом рак молочної залози, яка звернулася до нього за консультацією, заплативши 15 тисяч гривень. Чайка відмовив її від традиційного лікування.

Донька хворої, Аліна, розповіла, що “лікар” не надав корисних порад, а замість цього надіслав методичку російською мовою, у якій йшлося про те, що рак нібито спричиняє конфлікт у родині.

Згодом, за порадою доньки, жінка звернулася до кваліфікованих лікарів і пройшла хіміотерапію, після чого її стан покращився і хвороба перейшла у ремісію.

У відкритому реєстрі МОЗ є інформація про видачу ліцензії на послуги реабілітації у 2020 році. І це все. Нічого іншого лікувати за законом Чайка просто не має права.


Медична освіта Чайки

Диплом про медичну освіту “лікаря” — це спеціаліст із напряму педіатрія. Усі інші документи про кваліфікацію на сайті Чайки — це 5-денний тренінг у Вінниці з реабілітології від американських лікарів, 250 годин курсу аюрведичного центру з Індії та російська Школа остеопатії.

У відкритому реєстрі МОЗ є інформація про видачу ліцензії на послуги реабілітації у 2020 році. І це все. Нічого іншого лікувати за законом Чайка просто не має права.


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