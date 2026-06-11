Новим головним тренером “Реалу” став Жозе Моуріньйо

Мадридський “Реал” оголосив про призначення Жозе Моуріньйо на посаду головного тренера команди. Португальський фахівець повертається до клубу після більш ніж десятирічної перерви.

Про призначення повідомив офіційний сайт “Реала”.

Сторони підписали контракт, який діятиме до 30 червня 2029 року. На посаді головного тренера Моуріньйо змінив Альваро Арбелоу, який працював із командою з січня 2026 року.

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До роботи в мадридському клубі португалець приступить 13 липня, коли розпочнеться передсезонна підготовка.

Як пише Суспільне Спорт, Жозе Моуріньйо вже очолював “Реал” у 2010–2013 роках. За цей період команда під його керівництвом стала чемпіоном Іспанії, а також виграла Кубок і Суперкубок країни.

Попередній сезон тренер провів у “Бенфіці”, де працював з українськими футболістами Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим. Команда завершила чемпіонат Португалії без поразок, але посіла третє місце.

Угода Моуріньйо з лісабонським клубом була чинною до червня 2027 року, однак “Бенфіка” погодилася на дострокове розірвання контракту за компенсацію у розмірі 15 мільйонів євро.

Протягом кар’єри португальський спеціаліст також працював із “Порту”, “Челсі”, “Інтером”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенгемом”, “Ромою” та “Фенербахче”.

Моуріньйо двічі вигравав Лігу чемпіонів — із “Порту” та “Інтером”, а також ставав чемпіоном Португалії, Англії та Італії.