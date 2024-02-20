Суспільство

Зеленський з дружиною вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні

20 Лютого 2024 11:10
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зеленський, революція гідності
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні / Фото: ОП

У День Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять активістів, загиблих під час Революції Гідності у 2014 році, повідомляє пресслужба глави держави.

“Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва”, – зазначається в повідомленні.

Президент наголосив, що українці вистояли 10 років тому й вистоять зараз.

“Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом”, – написав Зеленський.

Пам’ятний хрест на Алеї Героїв Небесної Сотні було встановлено в березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції Гідності. В майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

У меморіальній церемонії також узяли участь представники дипломатичних установ.


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