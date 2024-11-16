Політика

Зеленський висловив подив щодо заяви РНБО про мобілізацію ще 160 000 осіб
16 Листопада 2024 11:49
читать на русском →
зеленський, мобілізація
Засідання атестаційної комісії щодо призову офіцерів запасу, травень 2020 / Фото Одеський обласний ТЦК та СП

Президент Володимир Зеленський висловив подив з приводу заяви секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненка про запланований призов ще 160 000 осіб в рамках закону про мобілізацію. Про це глава держави розповів під час інтерв’ю для Українського радіо.

“Називати конкретні цифри — це неправильно. Я здивований секретарем РНБО. Не знав, що він поширює таку інформацію”, — заявив Зеленський.

Президент також зауважив, що Україна не мобілізувала 500 000 осіб після прийняття закону про мобілізацію, як передбачалося. Хоча він не назвав точних даних, зазначив, що нинішня кількість все ще недостатня.

“Якщо людей на фронті бракує, це вже відповідь на питання, чи мобілізували сотні тисяч чи ні. Чи знаю я, скільки було мобілізовано після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні… Отже, якщо не вистачає, то про мобілізацію півмільйона точно не йдеться”, — пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що найцінніший ресурс України — це її люди, тому всі мобілізаційні заходи потрібно проводити “з розумом”.

Нагадаємо, що 29 жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив про плани призвати ще 160 000 осіб, щоб довести укомплектування частин до 85%. Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення до Сил оборони було залучено 1 050 000 українців.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Листопада 2024 12:37

Зеленський про випадки СЗЧ: “Вони є в усіх бригадах”
16 Листопада 2024 11:49

Зеленський висловив подив щодо заяви РНБО про мобілізацію ще 160 000 осіб
16 Листопада 2024 10:30

Зеленський: за президентства Трампа “війна завершиться швидше”
16 Листопада 2024 09:35

Сорду, який ошукав інтернет-спільноту, повідомлено про підозру
16 Листопада 2024 09:15

Каролін Лівітт стане наймолодшим прес-секретарем Білого дому
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
усі думки