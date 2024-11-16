Зеленський висловив подив щодо заяви РНБО про мобілізацію ще 160 000 осіб

Президент Володимир Зеленський висловив подив з приводу заяви секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненка про запланований призов ще 160 000 осіб в рамках закону про мобілізацію. Про це глава держави розповів під час інтерв’ю для Українського радіо.

“Називати конкретні цифри — це неправильно. Я здивований секретарем РНБО. Не знав, що він поширює таку інформацію”, — заявив Зеленський.

Президент також зауважив, що Україна не мобілізувала 500 000 осіб після прийняття закону про мобілізацію, як передбачалося. Хоча він не назвав точних даних, зазначив, що нинішня кількість все ще недостатня.

“Якщо людей на фронті бракує, це вже відповідь на питання, чи мобілізували сотні тисяч чи ні. Чи знаю я, скільки було мобілізовано після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні… Отже, якщо не вистачає, то про мобілізацію півмільйона точно не йдеться”, — пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що найцінніший ресурс України — це її люди, тому всі мобілізаційні заходи потрібно проводити “з розумом”.

Нагадаємо, що 29 жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив про плани призвати ще 160 000 осіб, щоб довести укомплектування частин до 85%. Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення до Сил оборони було залучено 1 050 000 українців.