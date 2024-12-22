Суспільство

Українська бандура на сцені зі Стінгом: культурна дипломатія у дії
22 Грудня 2024 18:29
читать на русском →
музика
Стінг виконує Shape of My Heart під акомпанемент бандури Тараса Столяра / Скріншот відео

У рамках американського туру “Культурного десанту” українська культура отримала яскраве визнання на світовій сцені. В Лос-Анджелесі, під час зустрічі у домі актора Шона Пена, українські військові та представники культури познайомилися з легендами світової музики – гуртами The Killers, Queens of the Stone Age та самим Стінгом.

Особливим моментом вечора стало виконання культової пісні Shape of My Heart у дуеті бандуриста Тараса Столяра та Стінга. Несподіване аранжування пісні на традиційному українському інструменті не залишило Стінга байдужим.

Наступного дня український бандурист вийшов на сцену вже під час сольного концерту Стінга, де знову акомпанував світовій зірці.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Грудня 2024 18:49

Розстріл військовополонених на Времівському напрямку: розпочато розслідування
22 Грудня 2024 19:50

З 2025 року зросте грошове забезпечення курсантів військових вишів
22 Грудня 2024 17:12

Ситуація на фронті: за добу відбулося 117 бойових зіткнень
22 Грудня 2024 15:12

Путін погрожує Україні “багаторазово більшими руйнуваннями” через атаку на Казань
22 Грудня 2024 14:40

Зеленський визначив ключові завдання для дипломатів на 2025 рік
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки