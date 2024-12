Українська бандура на сцені зі Стінгом: культурна дипломатія у дії

У рамках американського туру “Культурного десанту” українська культура отримала яскраве визнання на світовій сцені. В Лос-Анджелесі, під час зустрічі у домі актора Шона Пена, українські військові та представники культури познайомилися з легендами світової музики – гуртами The Killers, Queens of the Stone Age та самим Стінгом.

Особливим моментом вечора стало виконання культової пісні Shape of My Heart у дуеті бандуриста Тараса Столяра та Стінга. Несподіване аранжування пісні на традиційному українському інструменті не залишило Стінга байдужим.

Наступного дня український бандурист вийшов на сцену вже під час сольного концерту Стінга, де знову акомпанував світовій зірці.